Libero - Meno soldi, meno squadre. La Lega si riunisce per la A a 18

"Meno soldi, meno squadre. La Lega si riunisce per la A a 18" scrive Libero. L'Assemblea in programma domani diventa un crocevia importante per il futuro del calcio italiano. Si discuterà della possibile modifica del nuovo format dei campionati, con la A che potrebbe passare a 18 squadre. La riduzione delle partecipanti è un mezzo per raggiungere il fine della riforma dei campionati professionistici e dilettantistici. La Lega A avrà autonomia nella scelta. Se ne parla da anni ma ora i club hanno iniziato a discuterne sul serio. La pandemia ha affrettato i tempi. Poi c'è anche l'aspetto 'politico' perché Gravina in questo momento, forte anche della vittoria dell'Europeo dell'Italia, gode di ampio consenso tra le società, e ha anche un ruolo importante alla UEFA. Inoltre, terzo motivo, la UEFA dal 2024 cambierà il format europeo, aumentando il numero di gare di Champions. I club di Serie A si esprimeranno sul da farsi non a sentimento ma avendo in mano uno studio di fattibilità commissionato a Deloitte.