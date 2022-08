Licari commenta il girone del Milan in UCL sulla Gazzetta: "Il rischio? Sottovalutare il gruppo"

MilanNews.it

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha commentato così il girone di Champions League del Milan: "Il rischio? Sottovalutare il gruppo. Il Milan non può non temere Salisburgo e Dinamo Zagabria. La prima in Austria, la seconda in casa con i croati: 6 punti per affrontare in sicurezza la doppia sfida coi Blues"