Lipsia agli ottavi di Champions. Manca una sola qualificata ed emergerà da Milan-Salisburgo

Con la vittoria in casa dello Shakhtar Donetsk, il Lipsia ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Manca adesso solamente una squadra per definire il tabellone, ed emergerà dalla sfida di questa sera tra Milan e Salisburgo. Ai rossoneri basta un pareggio per evitare sorprese, in caso di successo austriaco sarebbe invece un'altra squadra della galassia Red Bull a festeggiare. Ininfluente per la squadra di Pioli l'esito di Chelsea-Dinamo Zagabria: in caso di vittoria croata, potrebbero essere casomai preoccupati quelli del Salisburgo, che rischierebbero di vedersi beffati anche per il terzo posto e l'accesso all'Europa League.