Lipsia, problema distanziamento sulle panchine: il club utilizza una scaletta dell'aeroporto

Nella partita giocata nel pomeriggio del Lipsia si è assistito ad una curiosa trovata da parte del club tedesco. Per garantire il distanziamento sociale, la squadra di Nagelsmann ha dovuto ricorrere ad un espediente per ovviare ai tre metri di dislivello tra il campo e la tribuna dove i calciatori sono tenuti a sedersi. Il club ha trovato un accordo con l'aeroporto per utilizzare le loro scalette, quelle per intenderci utilizzate per consentire ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta d'entrata dell'aereo.