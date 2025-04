live mn Abraham: "Restare al Milan non dipende solo da me. Voglio lottare fino alla fine per questo club"

Tammy Abraham, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Soddisfazione o rimpianti?

"Sono veramente felice per il gol per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, essendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra".

Un ambiente come questo vi fa venire il rimorso?

"È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia".

La tua stagione è stata un po' ad alti e bassi... Come giudici la tua stagione?

"Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare".

MN - Ti piacerebbe rimanere al Milan?

"Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me".

Termina qui la conferenza.