live mn Allenatore Feyenoord: "Sapevamo come affrontare il Milan. Loro di un livello molto alto con grande qualità"

Pascal Bosschaart, allenatore ad interim del Feyenoord, è presente in conferenza stampa al termine di Feyenoord-Milan, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League e vinta per 1-0 dai rossoneri.



"Sapevamo come affrontarli. Paixao ha avuto tanti uno contro uno, abbiamo avuti momenti belli"."Non è un sogno, ma mi aspettavo qualcosa sì. Ci speravo, poi quando succede si è felici"."La squadra giocava bene anche prima, facendo partite con aggressione e passione. Loro sanno come farlo. Ho dato solo fiducia. Questa partita ci è costata tante energie. Vedremo. Oggi abbiamo fatto bene in difesa. Abbiamo anche visto buoni momenti di calcio. L'avversario è di un livello molto alto con calciatori di grande qualità: era una partita attrattiva per la gente qua".