LIVE MN - Coronavirus, i dati nazionali: calano i contagi giornalieri. Mercoledì vertice Gravina-Spadafora

19.20 - Per la prima volta, la Protezione Civile ha fornito anche il dato relativo al numero di persone che, dall'inizio dell'epidemia, ha fatto il tampone. Sono stati effettuati 1.398.024 tamponi, ma le persone sottoposte a tampone dall'inizio dell'epidemia sono 943.151.

18.10 - Di seguito i dati odierni sul contagio da Coronavirus in Italia delle ultime ventiquattro ore:

Attualmente positivi: 108.237

Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%)

Dimessi/Guariti: 48.877 (+1.822, +3,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.573 (-62, -2,4%)

Totale casi: 181.228 (+2.256, +1,3%)

17.35 - Di seguito i dati sui contagi delle ultime ventiquattr'ore in Lombardia:

+6.331 tamponi effettuati

+735 totale positivi

-21 terapie intensive

+163 decessi

-201 ricoverati non terapia intensiva

+251 dimessi

16.49 - Zeri nuovi contagi nel comune di Napoli nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dal bollettino diramato quest'oggi dal Comune, con i dati aggiornati a questa mattina alle ore 11. Rispetto a 24 ore prima, a Napoli non sono stati registrate nuove positività al COVID-19. Il capoluogo campano, lo ricordiamo, è stato ipotizzato come eventuale sede della semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Milan.

16.41 - Come riferito da Sky Sport 24, Franck Kessie sta incontrando delle difficoltà a rientrare in Italia, in quanto mancano i voli per raggiungere il nostro paese.

16.30 - La riunione andata in scena oggi tra Liga, Federcalcio Spagnola e Governo (rappresentato dal Consiglio Superiore dello Sport) ha delineato le fasi che porteranno al ritorno al calcio giocato nel Paese iberico. Le attività dovrebbero riprendere il 4 maggio, data in cui dovrebbero cominciare le prime sedute di allenamento individuale o in piccoli gruppi, ma già il 27 aprile potrebbero essere effettuati i primi test sugli atleti. In seguito, dall'11 maggio, si estenderebbero gli allenamenti a gruppi più grandi, per poi tornare al completo una settimana più tardi. L'idea è di ricominciare a giocare nella terza settimana di giugno, quindi di svolgere una preparazione di un mese e finire la stagione entro agosto.

16.00 - I calciatori rossoneri, come anticipato nei giorni scorsi, hanno l'obbligo di presentarsi a Milano entro mercoledì sera, al massimo giovedì mattina in base alla disponibilità dei voli.

15.00 - Nel corso del suo intervento ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri s'è così espresso sulla possibilità di riprendere la Serie A giocando solo nel Centro-Sud Italia: "Se si fa una partita a porte chiuse è indifferente il luogo in cui si disputa. Il problema dello stadio è relativo solo alla presenza dei tifosi, a porte chiuse non ci sono rischi, dove la giochi la giochi è uguale".

14.48 - "Il rischio 0 non esiste, l'abbiamo premesso, ma questi protocolli cercheranno di ridurre al minimo eventuali contagi". Francesco Braconaro, professor che fa parte della commissione medico-scientifica della FIGC, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per commentare il protocollo stilato dalla FIGC che dovrà essere seguito da tutte le squadre che riprenderanno gli allenamenti con la Fase 2. "Il protocollo - prosegue - è stato redatto in una ventina di giorni, prendendo in considerazione tutte le criticità. L'obiettivo è uno solo: tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. Questa è stata la linea guida tenuta in questa commissione. Questi protocolli saranno aggiornati in maniera progressiva sulla base di evidenze medico-scientifiche. Anche noi dovremo essere pronti ad aggiornare, modificare, attualizzare nello specifico momento questi protocolli". La commissione medico-scientifica ha stilato comunque il protocollo ben consapevole, comunque, che solo il Governo potrà dare il via libera: "Tutto il Paese sta parlando di cominciare a programmare la Fase 2 e il calcio si è attrezzato alla produzione di questi rigidi protocolli. Ma il via libera - ha detto - dovrà arrivare dal Governo".

14.18 - Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per parlare della ripresa del campionato. La Lega Serie A e la FIGC stanno lavorando per permettere ai 20 club del massimo campionato di riprendere gli allenamenti dal 4 maggio e, su questo tema s'è espresso Sileri: "Serve una posizione scientifica e gli stadi non si potranno aprire. Far ripartire il calcio, a porte chiuse è verosimile, ma da medico ci vedrei comunque qualche problema. I giocatori verrebbero in contatto tra loro", ha detto Sileri che prosegue. "Il 4 maggio è la data di apertura prevista, ma avremo bisogno di adottare delle misure di sicurezza come la distanza sociale e le mascherine. Lo sport individuale si potrà praticare anche a livello amatoriale, ma non più di 40 minuti". Sileri s'è poi soffermato sui primi sport che potrebbero ricominciare: "Il comitato tecnico-scientifico e tutte le autorità mediche che ruotano intorno al calcio stanno pensando ad una soluzione per farlo ripartire. I primi sport che potrebbero riaprire sono il golf, la Formula Uno e il nuoto", ha detto. Sulla ripresa degli allenamenti nel mondo del calcio, questo il pensiero di Sileri: "Il protocollo è stato stilato in maniera appropriata, ma aspetterei ancora per valutare l'andamento dell'epidemia. Il numero di tamponi potrebbe essere superiore rispetto ai 1400 previsti". Infine, Sileri s'è espresso sulla possibilità di riprendere le partite sono nel Centro-Sud Italia: "Se si fa una partita a porte chiuse è indifferente il luogo in cui si disputa. Il problema dello stadio è relativo solo alla presenza dei tifosi, a porte chiuse non ci sono rischi, dove la giochi la giochi è uguale".

13.32 - SkySport24 riferisce il programma di rientro dei giocatori stranieri del Milan: Kjaer, Begovic, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao e Bennacer sono attesi già oggi a Milano, mentre nella giornata di domani rientreranno Castillejo, Paquetà, Rebic e Krunic. Non c'è invece ancora la data del ritorno in Italia di Franck Kessie e di Zlatan Ibrahimovic.

13.02 - Ci sono tutti i test sierologici necessari per far ripartire la Serie A? E' etico destinare ai calciatori tutti questi tamponi? Nell'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica', interessante analisi in merito ai test necessari per far ripartire gli allenamenti in Serie A. Questi sono solo alcuni dei quesiti posti in base alle ultime indicazioni del Protocollo FIGC, che impone tamponi e test sierologici per tutto il gruppo squadra prima della ripresa degli allenamenti: serviranno - si legge - circa 1.400 test, che poi dovranno essere anche ripetuti. La FIGC ha stilato un protocollo da seguire qualora dovesse essere trovato un positivo. Ma, tornando ai test, c'è anche un problema di tempistica: solo il 29 aprile gli esperti della Protezione Civile valideranno i test sierologici per rilevare gli anticorpi del coronavirus e i primi kit saranno a disposizione dal 3 maggio. Se però la Serie A vuole riprendere gli allenamenti dal 4 maggio, i test dovranno essere effettuati non più tardi del 2 maggio. Come fare?

12.46 - "La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti”. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente dell’UEFA,Aleksander Ceferin, analizza la possibilità di riprendere a giocare, anche senza tifosi sugli spalti, spiegando di ritenere possibile far ripartire le competizioni e portarle a termine. "Potremmo dover riprendere senza spettatori - ha aggiunto - ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv”.

12.41 - I casi di coronavirus in Spagna hanno superato la soglia di 200mila, con un aumento di 4.266 in 24 ore e un totale di 200.210. I decessi sono complessivamente 20.853, con un aumento di 399 in un giorno, inferiore a quello dei giorni scorsi (410 ieri). Lo ha reso noto il ministero della Sanita'. I pazienti guariti sono complessivamente 80.857.

12.37 - La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio.

12.31 - Quattordici società di Serie A sono per la ripresa del campionato, con due indecise (Sampdoria e SPAL) e quattro orientate verso il no, ovvero Genoa, Torino, Udinese e Brescia. Anche il Milan e l'Inter si sono schierati dunque tra i club favorevoli a riprendere l'attività: FIGC e Lega chiederanno mercoledì al Ministro Spadafora l'ok per gli allenamenti dal 4 maggio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

11.58 - Il governatore lombardo Attilio Fontana, intervenuto a "Centocittà" su Rai Radio 1, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Alcune Regioni aprono prima? Questo è un grosso rischio, perché il contagio riesce a non diffondersi se c’è il rispetto di certe regole. Io credo che se rispettassimo tutti le stesse regole riusciremmo a contenerlo. Se così non fosse non dovrebbe aprire nessuno - riporta milano.corriere.it -. O siamo in grado di contenere il contagio, allora si apre tutti, o se non siamo in grado non c’è chi 'è più o chi è meno', perché se il contagio riprende anche da chi è meno è un rischio per tutti. Io credo che si debbano fare delle valutazioni comuni".

11.54 - Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Stiamo lavorando a un piano per la riapertura che presenteremo settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni. La prima è banale: ci venga comunicato con un certo anticipo perché non si possono riorganizzare i servizi in 48 ore. La seconda è fondamentale: noi facciamo la nostra parte riorganizzando, per esempio, i trasporti e le metropolitane, ma se anche gli altri non fanno la loro parte diventa tutto inutile. Mi riferisco al fatto che stiamo lavorando per mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla gli ingressi nelle stazioni del metrò e li blocca quando si supera un certo numero. Sul pavimento delle carrozze disegneremo dei cerchi per garantire la distanza. Questo però ridurrà al 30 per cento la capienza nelle ore di punta. E arriviamo al dunque: se il commercio non si mette d’accordo sullo scaglionare gli orari dei negozi, se il ministero dell’Istruzione non regola gli orari delle lezioni, il sistema non regge. Bisogna lavorare sui tempi della città. Terza condizione? Va bene riaprire, ma in sicurezza. Bisogna dire alla gente con chiarezza se la mascherina le viene data o se se la deve comprare. E poi insistere sui test. Nella comunità scientifica molti ritengono che gli immuni in città sono tra il 10 e il 15%. Possono essere l’ossatura della ripartenza. Chiamo la sanità lombarda a un grande sforzo".

11.30 - "È presto per dire che non possiamo completare la stagione”. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, fa il punto sulla situazione ed evita di gettare la spugna: “L’impatto sarebbe tremendo. Dobbiamo rispettare le decisioni delle autorità e attendere di poter giocare. Stiamo valutando una serie di opzioni, sempre in base alle date per ripartire. Chiudere a settembre/ottobre o comunque entro il 2020? Difficile, peserebbe troppo sul calendario della stagione successiva”.

11.18 - "Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci". Ospite di Radio Capital, il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla anche della ripartenza del calcio: "Viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale”.

11.00 - "Protocollo dei dubbi: fissata la ripartenza con mille paletti". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al suo interno, a pagina 26, alla Serie A. Ritiri blindati, sedute con giocatori distanziati, quarantena - si legge - in caso di nuovi positivi. Cellino, patron del Brescia ha il Covid: "Finiamola qui". Non è d'accordo Mancini, ct dell'Italia: "Giochiamo".

10.28 - La sezione sportiva del Corriere della Sera in edicola quest'oggi si apre con un'intervista al presidente della UEFA, Ceferin. "Pronti a giocare negli stadi vuoti" dice il numero uno del calcio europeo. "All’inizio sarà calcio virtuale - aggiunge il presidente Ceferin - ma nel tempo torneremo a vedere tribune piene. Meglio via a giugno, finire a settembre non si può".

09.58 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina: "Lega, settimana decisiva per ripartenza e diritti tv". Quella che inizia oggi sarà una settimana molto importante per il calcio italiano ed in particolare per la ripresa della Serie A: domani è in programma, infatti, l'assemblea di Lega, durante la quale verrà affrontato il tema dei diritti tv, mentre mercoledì ci sarà il tanto atteso vertice tra il governo del pallone e il Ministro dello Sport, Spadafora.

09.44 - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, la stagione dovrebbe riprendere il 27-28 maggio con le semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter), mentre nel week-end del 31 maggio si potrebbe la 27^ giornata di campionato.

08.59 - "Anche Milan e Inter per il sì. Gravina: 'Non chiudo il calcio'" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Nel taglio alto del giornale, si parla dei club in maggioranza favorevoli alla ripresa ma spunta un documento di alcuni club per fermare tutto. Il presidente della FIGC: "Non sarà il becchino del calcio italiano". Anche gli arbitri studiano la ripartenza: "Il piano per la sicurezza: dal VAR ai test fisici".

08.00 - Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, parla della ripresa nel suo territorio: "Le decisioni saranno prese tutti insieme sulla base delle valutazioni dei tecnici a tutela della salute ma - ha detto all'ANSA - non credo che si possa arrivare a quello (apertura graduale e diversificata tra regioni, ndr) perché l'Italia potrebbe rimanere zoppa". Sull'ipotesi invece che qualche regione decida di chiudere i confini si è limitato a dire "mi auguro che (De Luca, ndr) sia stato male interpretato". Infine, ha speso due parole anche per la richiesta di commissariamento : "Avrei pensato che ci sarebbe stato un po' più di buon gusto, aspettare almeno fino alla fine della tempesta: è in atto un attacco contro di noi".