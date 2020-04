LIVE MN - Coronavirus, oggi Assemblea di A: ipotesi ripresa a fine maggio a porte chiuse. Borrelli: "A casa anche il 1° maggio"

12.50 - La ripresa della Premier League verrà posticipata oltre il 30 aprile, la data stabilita solo qualche settimana fa dai club della massima divisione inglese per la ripresa dei campionati. Oggi è in programma una video-conferenza tra i vertici del calcio inglese per decidere il taglio degli stipendi dei giocatori. Ma nel frattempo appare sempre più sicuro - alla luce dell'emergenza sanitaria che sta bloccando anche il Regno Unito - che sarà impossibile riprendere a giocare nella prima settimana di maggio. Resta da capire se la Premier League - seguendo l'esempio di Spagna e Francia - rinvierà la ripresa verso la fine di maggio, oppure questa volta preferirà non fissare alcuna data, così da garantirsi la massima flessibilità temporale. (ANSA).

12.30 - Come si apprende da uno studio statunitense, sì è scoperto che il Coronavirus viaggia nell'aria fino ad oltre 1.8 metri di distanza. Di conseguenza, come sostiene l'Accademia Nazionale degli USA si potrebbe trasmettere il virus non solo con le goccioline ma anche col respiro.

12.06 - "Si, lo scenario futuro sarà quello di convivere con questo virus e la comunità scientifica ci dirà le modalità operative di questa ripresa. Sicuramente le mascherine servono, ma soprattutto i comportamenti responsabilità". A parlare è Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile che questa mattina ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Capital'. Il 16 maggio la data dopo la quale avviare la fase due? Se le cose non cambiano potrebbe essere, come potrebbe essere prima o dopo. Dipende dai dati, ora siamo in una situazione stazionaria e dobbiamo vedere quando inizia a decrescere la curva. Non vorrei dare date, il 16 maggio è un periodo di tempo lungo e da qui al 16 maggio potremmo avere risultati ulteriormente positivi che quindi potrebbero portarci alla fase 2".

11.52 - Ha fatto molto discutere nella giornata di ieri la decisione presa dalla Jupiler Pro League di concludere definitivamente il campionato e di assegnare il campionato al Club Brugge, club in vetta alla classifica prima della sospensione. Il 15 aprile, ci sarà un'Assemblea che ratificherà questa decisione, ma anche tutte le altre: se, infatti, sulle squadre che dovranno prendere parte alle prossime competizioni europee non sembrano esserci grossi dubbi, il discorso è diverso per le promozioni e le retrocessioni. Con la Federazione che proprio in questi giorni sta lavorando a questa soluzione. La soluzione presa dalla Jupiler Pro League non è però per nulla piaciuta all'ECA e alla UEFA. Ieri, con una lettera congiunta, Agnelli e Ceferin hanno subito risposto alla decisione presa in Belgio chiedendo alle altre federazioni di non seguire questo esempio. Il rischio? Non far partecipare le squadre di quel campionato alle coppe europee. "La UEFA - si legge nel comunicato - si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni UEFA nel 2020-2021, in conformità con i regolamenti applicabili"

11.50 - Altri 932 decessi in Spagna nelle ultime 24 ore per il coronavirus che fanno salire il numero dei morti dall'inizio della crisi sanitaria a 10935. I contagiati sono 117710 (superata l'Italia), di cui più di 56000 ricoverati in ospedale. I guariti sono invece oltre 30000.

10.45 - "Taglio stipendi, è chiusura totale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla questione del taglio degli stipendi: "Lega A e Assocalciatori verso la rottura: restano gli accordi singoli. Belgio: campionato finito, titolo al Bruges".

11.32 - Nel corso dell’interessante intervista alla Gazzetta dello Sport, il vicepresidente della UEFA Michele Uva ha parlato anche della possibilità di giocare oltre la data del 30 giugno: “E’ la data che segna la fine della stagione sportiva, della chiusura dei bilanci e dei vicoli contrattuali dei giocatori. Per prolungare il termine di chiusura dei bilanci servirà un decreto legge. Per i contratti invece serve una disposizione della FIFA, ma c’è disponibilità a farla”.

11.15 - "La guerra dei tagli. Club e calciatori litigano sui soldi": titola così questa mattina Repubblica che spiega che è stata respinta la proposta di congelare quattro stipendi dei giocatori di Serie A. Il massimo campionato italiano potrebbe ricominciare il 2 giugno dopo tutti i calciatori e gli staff tecnici saranno sottoposti al tampone. Intanto, in Belgio, la massima serie è stata definitivamente sospesa.

10.43 - In merito al futuro della Serie A 2019-2020, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "L’ipotesi: test a tappeto, porte chiuse e ripresa a fine maggio". Per ora non ci sono certezze, ma il ministro dello Sport Spadafora, la Lega e la Figc stanno ipotizzando la ripresa del campionato a fine maggio (24 o 31) a porte chiuse con la ripresa degli allenamenti dopo Pasqua o al più tardi al 3 maggio. Per quanto riguarda i giocatori, si sta valutando la possibilità di effettuare tamponi per tutti i giocatori, isolamento fino al risultato e, in caso di negatività, di tutti i calciatori, dello staff tecnico e del personale, si potrebbero riprendere tutte le attività.

10.41 - Di fronte alla FIGC e a tutte le componenti del calcio riunite virtualmente in via Allegri, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ieri ha parlato ancora una volta della ripresa dello sport: "Non vi posso garantire alcuna data per la ripresa dell’attività, ma se la dopo il 13 aprile verrà allentata 'la chiusura', allora si potrà ricominciare con gli allenamenti singoli. Gradualmente e con tutte le cautele", lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport.

10.28 - Ricardo Kakà, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky Sport 24: "L’immagine di Papa Francesco che prega da solo in piazza San Pietro è veramente triste. Una piazza che solitamente è piena di gente, con tanta fede e tanta speranza. È un momento veramente difficile, di grande riflessione. È il momento di restare a casa da soli e aprire il cuore per chiedere aiuto, sapendo che anche in un tempo così difficile c’è sempre un Dio che ci guarda".

10.13 - Nella giornata di oggi, spiega La Gazzetta dello Sport, andrà in scena l’Assemblea di Serie A in cui si discuterà principalmente della possibile ripartenza del campionato e quindi del calendario. Oltre, ovviamente, alla possibilità di tagliare gli stipendi dei giocatori.Le questioni sul tavolo sono tante e chiaramente passibili di modifiche in corso d’opera, rimanendo legate alle decisioni del governo. Le ipotesi più ottimistiche vedono una ripresa a fine maggio, le più realistiche a inizio giugno, le peggiori alla fine del mese. Quel che è certo, a prescindere, è che si andrà ben oltre il limite del 30 giugno e questo crea non poche polemiche: per qualcuno è necessario rimettere a prescindere in moto il movimento, anche per non dover rinunciare ai vitali introiti televisivi. Soprattutto le parti più deboli ne trarrebbero beneficio. Il partito del no invece ha una visione più ampia e considera complicato sforare il 30 giugno perché si andrebbe ad intaccare anche la stagione prossima, quella che porta agli Europei. Per i club, ovviamente, la sospensione degli stipendi deve riguardare tutto il periodo di inattività (ad oggi le ultime 3 settimane di marzo e le prime due di aprile). L’Aic, Associazione italiana calciatori, al momento limiterebbe il taglio ad un mese complessivo al massimo. Posizioni appunto distanti, che oggi si proverà almeno in parte ad avvicinare.

10.06 - "Restare a casa anche il primo maggio? Credo proprio di sì, non è una situazione che si risolverà presto, dovremo essere rigorosissimi e cambieremo anche il nostro approccio con i contatti umani": queste le parole del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ospite di "Radio anch’io", riportate da corriere.it. Borrelli ha poi aggiunto: "Il Sud regge ma bisogna essere assolutamente prudenti, seguire alla lettera le indicazioni che sono state date".

09.58 - In merito alla questione del taglio degli stipendi dei giocatori, non c'è ancora un accordo tra la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori, che oggi avranno un ulteriore vertice per discuterne. Secondo il Corriere della Sera, ci sono due ipotesi: taglio del 10% se si tornerà a giocare a porte chiuse, mentre sarà del 20% se alla fine non si dovesse tornare più in campo per questa stagione.

09.29 - Fino al 13 aprile è tutto fermo, compresi gli allenamenti, ma, se dopo quella data non ci dovessero essere nuovi decreti restrittivi, le squadre di Serie A potranno ricominciare a lavorare a gruppi, per poi riprendere entro fine mese a pieno regime. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che, se le cose dovessero andare effettivamente così, il ministro Spadafora e il presidente federale Gravina ipotizzano la ripresa del campionato a porte chiuse nel weekend del 24 maggio (si finirebbe a luglio).

09.14 - "Avviso ai presidenti": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. C'è il piano del Governo per ripartire a maggio ma è scontro tra Lega e calciatori: il sindacato alza la voce. Calcagno (AIC) detta le condizioni: "Vogliamo concludere i campionati, basta anteporre interessi personali al bene del calcio. Ma a pagare non possono essere solo i calciatori". Il nodo degli stipendi sospesi. Chiudono i campionati giovanili: non si assegna lo Scudetto Primavera?

08.30 - "Tornare in campo? Scontro tra i club": scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Non c'è ancora accordo sul possibile ritorno in campo. Oggi Assemblea di Lega di A: si discuterà anche degli stipendi. Sarà la situazione sanitaria a dettare i tempi ma i presidenti sono divisi. Uva: "Campionati e Coppe, pronti a ricominciare". Nodo diritti tv: in bilico l'ultima rata di Sky e DAZN.