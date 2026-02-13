live mn Hiljemark: "Tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Ripartire sarà difficile"

Tra poco l'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark interverrà in conferenza stampa dopo la partita della Cetilar Arena contro il Milan.

Quanto rammarico c'è?

"È difficile, ma secondo me dobbiamo migliorare le piccole cose. Devo anche vedere l'atteggiamento di squadra, e tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Ho sbagliato 3 volte, abbiamo preso un rigore e il gol, e queste sono le conseguenze contro le grandi squadre. Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra".

Mentalmente come si riparte?

"È difficile, ma ho tanta energia, anche perché sono arrivato qui con l'obiettivo di salvare questa squadra. Domani dobbiamo svegliarci con energia positiva e giocarci le nostre partite".

In vista del derby contro la Fiorentina

"Io devo fare le scelte che penso siano le migliori per la squadra. Sarà una partita per noi e per i tifosi. Io voglio vincere, sennò è inutile che andiamo a Firenze. È una partita con tanta ambizione, ma da domani dobbiamo pensare come vincere".

Sulle sfide contro Verona e Milan

"Io ho visto due partite con tante cose positive. Questo è un misto di atteggiamento e qualità di altre squadre, e di questo dobbiamo stare attenti. Da domani lavoreremo con le cose che dovremo migliorare, e secondo me anche oggi che abbiamo cominciato a giocare un po' di più prendiamo fiducia che ci può aiutare a cambiare l'inerzia della gara".

Sui cambi che hanno cambiato l'inerzia della gara

"Fino all'80esimo la partita era nostra. Noi abbiamo fatto bene, per questo non volevo cambiare, anche perché rischi di perdere il ritmo. Per questo".

Come sta Scuffett? Iling è entrato bene

"Scuffett non è al top. Anche io penso che Iling sia entrato bene, ha fatto tante cose positive soprattutto in fase offensiva. Io sono molto contento di lui".

In cosa può migliorare questa squadra?

"Deve vincere. Questo è calcio, si gioca per prendere i tre punti, sennò è dfficile. Da domani bisogna ripartire e lavorare perché si gioca per i 3 punti".