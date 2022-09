LIVE MN - Inzaghi in conferenza: "Nell'ultima mezz'ora avremmo meritato il pareggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta per 3-2 nel derby contro il Milan, Simone Inzaghi è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro.

Come si spiega questa sconfitta?

"Dobbiamo essere più bravi a gestire i momenti della partita. I primi 25 minuti è stata equilibrata, poi abbiamo fatto un bellissimo gol, ma dopo l'1-1, abbiamo avuto un black-out che non è permesso in partite di questo genere e di questa importanza. Dopo il 3-1 abbiamo fatto un'ultima mezz'ora buona, in cui avremmo meritato il pareggio trovando un grande portiere. Ma non mi basta... Bisogna fare di più e capire il perché di certi momenti".

Cosa cambierebbe col senno di poi?

"Non è questione di cosa cambierei. C'è delusione nello spogliatoio, ma tra due giorni e mezzo c'è un'altra partita".

Sono mancati anche i singoli in difesa...

"Avevamo analizzato in estate, ma dopo 5 partite di campionato mi aspetto di più perché siamo gli stessi dello scorso anno a livello difensivo"

Cambierà qualcosa a Monaco?

"Giocando tra tre giorni qualcosa farò, ma ora non mi preme parlare di formazione. Devo parlare con la squadra".