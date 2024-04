live mn Inzaghi in conferenza: "Onore al Milan, per loro non era semplice giocare. Sono stati e saranno validissimi avversari"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, derby che ha sancito la vittoria dello Scudetto dei nerazzurri.

Segui le dichiarazioni di Inzaghi con il live testuale su MilanNews.it.

Nel 2020 guidava la Lazio e ha sfiorato l'impresa, nel 2022 ha perso col Milan: le hanno dato fastidio?

"Lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti, società, dirigenti, presidente che purtroppo non è qui con noi ma che è felicissimo e l'ho sentito. Il pensiero va anche alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, che in questi tre anni sono stati importanti. Il mio limite è non tener fuori il lavoro duori di casa, quindi li ringrazio tutti".

Cosa ti rende più contento?

"Questa gente, la passione dei tifosi. Vedo 3 anni con 6 trofei e una finale di Champions: era difficili immaginarsela così. Grazie ai ragazzi. Abbiamo la matematica in un derby in casa del Milan: è un qualcosa che rimarrà. Vorrei rendere onore al Milan: non era per loro semplice giocare psicologicamente e hanno dato tutto fino alla fine, sono stati validissimi avversari in questi tre anni e lo saranno anche nei prossimi anni".

Qual è il tuo merito?

"Il lavoro quotidiano. Per il bene dell'Inter lavoriamo in un'unica direzione per serate come oggi. Sarà indimenticabile. Festeggeremo insieme alla nostra gente. In Duomo sono già tantissimi e se lo meritano"

Che giornata è stata?

"Volevamo vincerlo stasera. Pensavo che qualcuno dicesse qualcosa stamattina per l'allenamento sotto la pioggia, ma nessuno: abbiamo lavorato stamattina su dettagli che sono stati importantissimi, come sui piazzati".

Come ti inserisci nella storia dell'Inter?

"Chiaramente me l'hanno detto in questi giorni della vittoria dello Scudetto in casa del Milan... Benissimo quest'anno il campionato, la Supercoppa. È un lavoro che parte da lontano, dalla prima di Champions con il Real Madrid. Sono stati tre anni meravigliosi".

Termina qui la conferenza di Inzaghi.