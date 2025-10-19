live mn

L'ex Pioli torna a parlare a San Siro: le sue parole in diretta

LIVE MN - L'ex Pioli torna a parlare a San Siro: le sue parole in direttaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:59News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Stefano Pioli, allenatore viola, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.