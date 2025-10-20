Retroscena su Leao. Saelemaekers racconta: "Vedere Rafa passare un momento difficile così... La gente pensa che per noi è sempre facile. Noi siamo dietro lui"

Alexis Saelemaekers, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina.

MN - Cosa avete detto a Leao?

"Da quando abbiamo finito la partita contro la Juve, abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa, noi saremmo stati dietro di lui. Siamo molto orgogliosi di lui. La gente pensa che per noi è sempre facile perché dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo, fare questa partita qui, bisogna solo dirgli bravo".

MILAN-FIORENTINA, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo".