Contatto Parisi-Gimenez, la posizione di Luca Marelli

Luca Marelli, commentatore arbitrale per DAZN, ha parlato del rigore dato al Milan che ha consentito ai rossoneri di battere la Fiorentina 2-1 in rimonta e volare in testa alla classifica.

Le sue parole sull'episodio: "Si tratta di un episodio molto particolare e discutibile. PArisi tocca al volto Gimenez, l'arbitro non fischia e dopo un lunghissimo check del Var, viene richiamato all'on field review che, dopo aver rivisto parecchie volte, decide di assegnare il calcio di rigore. Il contatto: c'è una mano appoggiata al volto, la trattenuta è veramente leggerissima e la maglia non si allunga, c'è solo una mano appoggiata al collo. A mio parere questo è un episodio che se viene assegnato in campo, si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, mentre l'on field review sarebbe fuori da protocollo. Abbiamo avuto un episodio molto simile non in area di rigore sul gol del 4-3 della Juve contro l'Inter: colpo al volto di Thuram a Bonny ritenuto troppo leggero. Ci sono molte similitudini. Sono due decisioni completamente opposte: da una parte rete convalidata senza OFR, oggi rigore assegnato con OFR. Perciò o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera. A mio parere si è sbagliato questa sera"