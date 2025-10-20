Milan primo in classifica. Allegri: "Non lanciamo nessun messaggio. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara che ha visto i rossoneri vincere per 2-1 contro la Fiorentina, guadagnandosi la vetta solitaria della classifica. Le dichiarazioni del tecnico livornese.

Commento sulla posizione della Fiorentina sul Var?

"No, posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo"

L'ultima volta primi in classifica da soli nel 2022/2022 all'ottava giornata: che vittoria è?

"Non lanciamo nessun messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo"