Allegri a TL: "Il cammino è ancora lungo. Bella reazione dopo il gol"

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone al termine di Milan-Fiorentina 2-1. Queste le parole del tecnico rossonero:

Sulla partita:

“Diciamo che dopo il gol subito nella prima situazione in cui la palla è finita in area nostra i ragazzi hanno avuto una bella reazione, siamo stati bravi a vincere e siamo contenti”.

Come siamo messi con le tabelle?

“Il cammino è ancora lungo, venerdì abbiamo un’altra partita difficile perché comunque il Pisa è una squadra fisica, che concede poco. Noi dobbiamo recuperare le energie perché recupereremo pochi giocatori

Un livornese a Pisa…

“Ci ho giocato nell’1988/89, quindi ci sono già stato a Pisa (sorride, ndr)”.