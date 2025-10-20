Allegri a TL: "Il cammino è ancora lungo. Bella reazione dopo il gol"
Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone al termine di Milan-Fiorentina 2-1. Queste le parole del tecnico rossonero:
Sulla partita:
“Diciamo che dopo il gol subito nella prima situazione in cui la palla è finita in area nostra i ragazzi hanno avuto una bella reazione, siamo stati bravi a vincere e siamo contenti”.
Come siamo messi con le tabelle?
“Il cammino è ancora lungo, venerdì abbiamo un’altra partita difficile perché comunque il Pisa è una squadra fisica, che concede poco. Noi dobbiamo recuperare le energie perché recupereremo pochi giocatori
Un livornese a Pisa…
“Ci ho giocato nell’1988/89, quindi ci sono già stato a Pisa (sorride, ndr)”.
