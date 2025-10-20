Modric prende Leao sotto la sua ala: "È davvero fantastico: molto importante per noi"

vedi letture

Al termine della partita tra Milan-Fiorentina, finita con il punteggio di 2-1 per i rossoneri che guadagnano così la vetta solitaria del campionato di Serie A Enilive, Luka Modric è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo un'altra grandissima prova da fuoriclasse. Le sue dichiarazioni.

Cos'è Rafa e cosa può diventare?

"Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi"