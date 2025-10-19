live mn Saelemaekers: "Dopo la Juve, abbiamo detto una cosa a Leao. Scudetto? Lo dite voi..."

vedi letture

Alexis Saelemaekers, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Conta di più la vittoria o il primo posto?

"Penso entrambe. Oggi era importantissimo, la Fiorentina ha giocato molto bene, ma ancora una volta abbiamo mostrato la mentalità giusta. Andiamo avanti. Ora siamo primi, quindi tutto il lavoro trova gratificazioni. Il lavoro che stiamo facendo da luglio sta prendendo vita".

Sei il giocatore manifesto di Allegri?

"Dal primo giorno mi sono messo con la mentalità di fargli vedere che voglio dare tutto per il mister. Oggi lui mi sta dando fiducia sul campo. Lui mi mette in campo e io gli restituisco dando il 100%".

MN - Cosa avete detto a Leao?

"Da quando abbiamo finito la partita contro la Juve, abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa, noi saremmo stati dietro di lui. Siamo molto orgogliosi di lui. La gente pensa che per noi è sempre facile perché dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo, fare questa partita qui, bisogna solo dirgli bravo".

Circola la parola Scudetto?

"Io sto bene. Mi sono spaventato con il Belgio, perché avevo un fastidio che non andava mia e le immagini degli esami non erano molto belle. Ma poi mi sono sentito veramente bene e il dottore mi ha dato l'okay, ed è andato tutto bene. Scudetto? Siete voi a dirlo, noi facciamo quello che dobbiamo fare, ascoltando il mister, con la mentalità giusta. Siamo sulla buona strada, ma è ancora lunga".