LIVE MN - Mazzarri in conferenza: "Oggi si è visto poco che il Milan è pieno di fenomeni"

Fonte: dall'inviato a Cagliari, Manuel Del Vecchio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenatore Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sulla partita del Cagliari e gli episodi: “Com’è bello il calcio… Sentite quelli di Sky come hanno commentato la partita… Forse sono di parte ma forse anche altri sono di parte. Ho detto ai ragazzi che se giochiamo sempre così non ci saranno problemi. Oggi si è visto poco che sono fenomeni… Il calcio è fatto di episodi. Credo che abbiamo giocato quasi alla pari col Milan per tutta la gara e abbiamo cercato di recuperare. C’è stato un rigore non visto e non dato, abbastanza evidente checché se ne dica. Lovato ha preso un cazzotto in testa. Per me è rigore, punto. Che non mi dicano però che non è rigore”.

Sulla prestazione: “Oggi è rientrato Theo che è un fenomeno e Bellanova è stato imbrigliato. Con questo fenomeno non è mai riuscito a buttare dentro la palla. Si sono viste pochissime azioni a parte quelle finali, dobbiamo migliorare sui calci piazzati”.

Sul momento: “Se noi giochiamo tutte queste partite con questa intensità… Loro hanno una gamba esplosiva tutti. Se giochiamo così con squadre alla nostra portata poi vedremo molte più palle gol come abbiamo fatto col Napoli: Bellanova oggi si è visto poco per la bravura difensiva dei loro giocatori”.

Sulla posizione dei terzini del Milan in campo: “Quando hanno visto che pressavamo da tutte le parti hanno provato a trovare contromisure. Sul gol ci hanno castigato. Nel secondo tempo invece certi accorgimenti li avevamo fatti bene e abbiamo trovato contromisure”

Sul parapiglia finale: “Ero talmente furioso per il rigore che quando sono entrato dentro ho tirato un paio di cazzotti per sfogarmi e non ho visto niente”.