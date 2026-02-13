live mn Nicolas: "Abbiamo fatto una buona gara, c'è rammarico"

Nicolas, giocatore del Pisa, è in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media presenti dopo la partita contro il Milan.

Un giudizio sulla partita

"C'è rammarico perché abbiamo fatto una buona gara. Ovvio che dobbiamo migliorare, soprattutto sull'aspetto dell'attenzione, soprattutto alla fine, anche perché un punto ci avrebbe aiutato anche a livello morale. Tornare titolare è stata una grande emozione".

Quando hai saputo che avresti giocato?

"Ho saputo ieri, l'altro ieri che avrei giocato. Mi sono sempre allenato come se dovessi giocare, quindi la serietà di questo gruppo, me compreso, il Pisa ne aveva bisogno e ci dovevo essere".

Sul gol di Loftus-Cheek e il rigore di Fullkrug

"non ho rivisto il gol di Loftus. In settimana chiariremo con il mister. Sul rigore? La verità non ho visto rigori suoi, quindi ho voluto aspettare fino alla fine. Per fortuna, o anche per bravura, sono riuscito a farlo sbagliare".

Cosa vi siete detti negli spogliatoi?

"C'è rammarico per una partita così, giocata contro il Milan. Sappiamo che il calcio è così, se sbagli contro questi campioni prendi gol. Abbiamo dimostrato che non abbiamo mai mollato. Oggi abbiamo fatto una buona gara, e questo fa vedere che ci crediamo e puntiamo alla salvezza".