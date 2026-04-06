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Pavlovic: "Possiamo dire che oggi ci è mancata coraggio"
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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
Siete delusi?
"Naturalmente, oggo abbiamo perso il secondo posto. Ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo altre partite".
MN - Vi è mancato coraggio, così come a Roma?
"Possiamo dirlo, perché quando perdiamo ce lo meritiamo, quando vinciamo ce lo meritiamo".
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