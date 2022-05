LIVE MN - Sassuolo-Milan: chi giocherà? Cessione Milan: tutti i dettagli | Ne parliamo dalle 18 in diretta Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Al Mapei Stadium i rossoneri si giocano il campionato, mentre l'Inter sarà impegnata a Milano contro la Sampdoria: vi aggiorneremo con tutte le ultime notizie di formazione. Nella giornata di oggi, inoltre, è arrivata la nnotizia del sorpasso di Red Bird per l'acquisizione del Milan: sciorineremo tutti i dettagli rispondendo alle vostre domande.

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio, Francesco Finulli e Gigi Torre; conduce: Rino De Niro. Ospite: Martina Rossonera.

Vi aspettiamo!