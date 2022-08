LIVE MN - Thiaw ha ottenuto l'idoneità sportiva: "Mi sento bene, ho fatto un'ottima scelta"

© foto di Gianluigi Torre

14.38 - Malick Thiaw è uscito dal centro Ambrosiano dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. Il difensore classe 2001 adesso si recherà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Ecco le sue prime parole: "Mi sento bene. Ho fatto un’ottima scelta”.

14.18 - Malick Thiaw è arrivato al centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il nuovo difensore rossonero successivamente si recherà a Casa Milan per firmare il contratto.

13.45 - Sono appena terminate le visite mediche di Malik Thiaw, difensore classe 2001 proveniente dallo Schalke04; il tedesco sosterrà ora l'idoneità presso il Centro Ambrosiano prima di spostarsi a Casa Milan per la firma sul suo contratto.

11.08 - Mentre sono ancora in corso le visite mediche di Malick Thiaw alla clinicia Madonnina, ripercorriamo i numeri allo Schalke 04 di quello che sarà il prossimo difensore del Milan. Thiaw ha giocato 61 volte con la maglia del club tedesco andando in gol 3 volte. In questa stagione ha giocato 3 partite, tutte da titolare. Solo in occasione della prima giornata di Bundes si è accomodato in panchina.

9.41 - È arrivato in questi istanti alla clinica Madonnina colui che sarà il nuovo difensore centrale del Milan, il tedesco Malick Thiaw. Il centrale inizierà adesso le visite mediche di rito e, dopo l'idoneità sportiva, sarà diretto a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri. Il video dell'arrivo riportato dal nostro inviato Gianluigi Torre.

9.19 - Atteso a breve colui che sarà il nuovo difensore del Milan Malick Thiaw presso la Clinica Madonnina. Secondo l'indiscrezione di oggi del Corriere dello Sport, il tedesco dopo aver sostenuto le visite mediche, firmerà un contratto di 5 anni. L'operazione con lo Schalke avrà un costo totale di 6 milioni di euro.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Inizierà a breve il primo giorno di Malick Thiaw in rossonero. Il giovane difensore tedesco classe 2001 è sbarcato ieri pomeriggio a Linate (QUI) e tra pochi minuti arriverà alla clinica Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Dopo sarà la volta della firma sul contratto a Casa Milan. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà passo dopo passo in queste prime 24 ore di Thiaw da giocatore del Milan con aggiornamenti costanti sugli spostamenti del calciatore.