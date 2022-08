MN - Thiaw a Milano, ecco le prime immagini del difensore

Fonte: dagli inviati Antonio Vitiello e Gianluigi Torre

Malick Thiaw, difensore centrale proveniente dallo Schalke 04, è atterrato poco fa all'aeroporto di Linate e nelle prossime ore inizierà il suo iter per formalizzare il suo trasferimento al Milan. Operazione, a titolo definitivo, per un complessivo di sei milioni di euro. Ora il giocatore si trasferirà in hotel, mentre nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il club rossonero. Ecco le prime immagini a Milano del classe 2001: