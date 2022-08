Liverpool, soli 2 punti nelle prime 3 gare di Premier: i piani della società però non prevedono un ritorno sul mercato

MilanNews.it

Due soli punti in tre partite. Sedicesimo posto in classifica. È un inizio da brividi quello del Liverpool di Jurgen Klopp che è stato sconfitto 2-1 all'Old Trafford dal Manchester United. Ciò nonostante, riporta Sky Sports, i Reds non sono intenzionati ad intervenire sul mercato puntando a recuperare i giocatori infortunati, fra i quali abbiamo Diogo Jota, Joel Matip, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Ibrahima Konate e Curtis Jones.