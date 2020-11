Lo scatto del Milan e la firma di Ibra. Il gruppo di Pioli non si ferma più

E’ proprio nelle maggiori difficoltà che viene fuori il vero campione. Il Milan a Udine ha rischiato di pareggiare, e quando il segno X sembrava quasi scontato per l’andamento della gara, ecco la prodezza del fuoriclasse. Zlatan Ibrahimovic si è caricato il Milan sulle spalle e con la rovesciata a dieci minuti dalla fine ha deciso una gara sofferta, dove i rossoneri sono stati avanti per tutto il primo tempo ma dopo il pari subito su calcio di rigore ha avuto difficoltà a trovare sbocchi. Ancora una volta è servita la zampata del campione per decidere la partita, Ibra è arrivato già a 7 reti in campionato in 6 partite, e va a segno consecutivamente da sei partite di campionato. A partire dal suo ritorno al Milan lo scorso gennaio, Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 23 reti in 22 partite di Serie A (17 gol e 6 assist). Il Milan invece è arrivato a 24 partite di fila senza sconfitte, e sembra essere una squadra capace di migliorarsi ancora. “La mentalità è giusta, la squadra crede in quello che facciamo. Pioli sta facendo un grande lavoro, la squadra lo segue e quando è così è più facile per lui lavorare. Ha tanti giocatori giovani, ma ci sono io a prendere la pressione, mi piace. Loro devono solo pensare a lavorare”, ha affermato Ibrahimovic alla fine del match. E’ un Milan che vuole pensare in grande, come ha dichiarato il direttore tecnico Paolo Maldini prima della sfida all’Udinese: “Chiedo sempre di essere ambiziosi, non è vietato sognare. L’obiettivo è la Champions ma se ci fosse la possibilità di raggiungere questo obiettivo, dobbiamo provarci".