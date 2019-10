Giovanni Lodetti, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Piatek e del ritorno al gol: "Non era una questione di Piatek che non si sbloccava. Piatek va servito, è un centravanti. Non gli si può chiedere di fare tutto lui. Se gli dai tre o quattro palle gol da buttare dentro, prima o poi un gol te lo fa".