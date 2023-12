Loftus-Cheek a DAZN: "La sentiamo come una sconfitta, siamo molto delusi"

Ruben Loftus-Cheek ha parlato a DAZN al termine di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Delusi o soddisfatto per la rimonta? “Sicuramente non soddisfatti. Tutti nello spogliatoio sono molto delusi, la sentiamo come una sconfitta. Siamo venuti qua, non abbiamo giocato come avremmo dovuto e non abbiamo preso i tre punti. Abbiamo iniziato bene ma li abbiamo fatti tornare in partita. Ovviamente quando giochi in trasferta non è facile, il pubblico fa la differenza. Di sicuro non una delle nostre partite migliori. Siamo molto delusi”.

Come ti spieghi questa situazione? “Credo che ora bisogna far sbollire la delusione e tutte le emozioni negative che proviamo. Domani parleremo con più calma, con la testa libera, e proveremo ad arrivare ad una soluzione”.

Credi ancora nello scudetto? “Tutto può succedere, non possiamo non pensare che c’è ancora molto da giocare. Non puoi mai saperlo nel calcio. Dobbiamo crederci ma dobbiamo pensare ad una partita alla volta, non possiamo andare troppo in là con la mente. Dobbiamo vincere partite come questa. Dobbiamo trovare una soluzione per vincere questo tipo di partite e pensare ad una partita alla volta”.