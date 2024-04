Loftus-Cheek a Sky: "Risultato che non ci soddisfa. Europa League? Abbiamo le qualità per battere la Roma"

Dopo il 3-3 contro il Sassuolo, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sulla partita: "Non abbiamo iniziato bene e siamo stati subito puniti. Poi abbiamo fatto bene. siamo rientrati in partita, abbiamo rimontato, la squadra ha dimostrato di avere il giusto spirito. Ci sono state cose negative, ma anche positive e da queste dobbiamo ripartire. Ovviamente non siamo contenti del risultato che non ci soddisfa, ma siamo secondi in classifica in campionato e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci alle semifinali di Europa League. Dobbiamo restare ottimisti".

Sul ritorno contro la Roma: "Abbiamo una grande opportunità, all'Olimpico abbiamo già fatto bene. In stagione abbiamo già fatto delle rimonte, quindi siamo fiduciosi. Dovremo dare il massimo, se lo faremo avremo chance di passare il turno. Quando c'è pressione, dobbiamo tirare fuori la voglia di vincere e questo ti dà qualcosa in più. E' un Milan pronto, abbiamo giocato bene per diverse fasi della stagione. Abbiamo le qualità per battere la Roma".