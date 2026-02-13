Loftus-Cheek: "Allegri mi chiedeva di entrare in area, sentivo le sue urla"

Loftus-Cheek, autore del gol del momentaneo vantaggio rossonero, ha parlato a DAZN al termine di Pisa-Milan:

Allegri nel primo tempo ti ha ripreso molto…

“Non c’era molto spazio tra le linee, il Pisa era molto compatto ed era difficile giocare. Quando la palla era sulla fascia sicuramente si sentiva il mister che diceva di attaccare l’area. Poi è arrivato un gran cross…”.

Ora l’obiettivo è dare fastidio all’Inter?

“Penso che la cosa più importante è di concentrarci su noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e pensare a cosa arriva ora. Le partite sono difficili da vincere. Pensiamo partita dopo partita e alla fine vediamo dove siamo”.