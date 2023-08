Loftus chiaro: "Dobbiamo pensare di poter vincere Scudetto o Champions"

Ruben Loftus-Cheek, questo pomeriggio, è stato protagonista di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi rossoneri all'AC Milan Store Downtown in Galleria San Carlo (QUI il video di MilanNews.it). Il centrocampista inglese, dopo aver scattato foto e firmato autografi, si è concesso per una breve intervista ai giornalisti presenti. Questo il suo pensiero sugli obiettivi del Milan: "Penso che come squadra e come singoli del Milan abbiamo il dovere di pensare di vincere: sia che sia la Champions o lo Scudetto"