Longhi: "Ibra demiurgo del Milan, con lui in campo la squadra è diversa"

Bruno Longhi, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sull'importanza di Zlatan Ibrahimovic nel sistema tattico rossonero: "Ibrahimovic è il demiurgo di questo Milan, ha dato alla squadra quell'autostima che mancava. Nelle ultime partite non c'è mai stato, ci sono delle latitanze da parte sua. Ma con lui in campo il Milan è diverso, senza di lui il punto di riferimento offensivo non c'è. Il Milan non può prescindere da Ibrahimovic, se hai Vlahovic ok, ma in questo momento no".