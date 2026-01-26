Luka Modric come Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2021/22: il dato

Luka Modric come Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2021/22: il datoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50News
di Lorenzo De Angelis

Luka Modric continua a sfidare il tempo e a scrivere i confini della longevità nel calcio di alto livello. A 40 anni, infatti, il centrocampista croato è oggi il più anziano che hanno già servito tre assist nei cinque grandi campionati europei in corso. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la sua capacità di restare decisivo a 40 anni. 

Il suo nome entra inoltre in un ristretto club storico della Serie A. Da quando questo dato è disponibile, infatti, a partire dalla stagione 2004/2005, Modric è il secondo calciatore capace di fornite almeno due assist in una singola annata dopo aver compiuto 40 anni. Prima di lui c'era riuscito solo Zlatan Ibrahimovic nel 2021/22, quando arrivò a quota 3. 