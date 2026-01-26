Allegri analizza Roma-Milan: "Per l'obiettivo finale è un bel risultato su un campo difficile"

Massimiliano Allegri, a Rai Sport, ha commentato così Roma-Milan: "Un bel pareggio, abbiamo mantenuto la Roma a 4 punti e guadagnato un punto sul Napoli, mantenendo lo scontro diretto. Per l'obiettivo finale è un bel risultato su un campo difficile. E' stata una bella partita, nel primo tempo dopo 78 minuti avevo detto "oggi abbiamo iniziato bene".

Nel primo tempo avete fatto poco, nel secondo tempo siete cambiati.

"La più clamorosa quella di Malen, gli altri sono stati dei tiri che dal campo sembrano più pericolosi. La Roma ha fatto un primo tempo straordinario, potevamo essere più ordinati, quando trovi squadre ch ti danno pressione non puoi giocare corto, devi allungare il passaggio, giocare dietro le spalle, per evitare la pressione. Nel secondo tempo era normale che calassero, lì abbiamo fatto un buon secondo tempo. La partita era indirizzata, il calcio era imprevedibile. Sembrava fosse facile fare il 2-0, poi abbiamo subito il pareggio".

Ti va bene che ogni tanto la squadra giochi un po' sotto ritmo? Nel primo tempo gli attaccanti dovevano fare di più?

"Sono d'accordo, erano partiti bene, Poi quando sono messi piatti, contro loro, con le palle che arrivano in verticale è complicato. Potevamo proteggere qualche palla in più ma non era semplice. Poi nel secondo tempo è stato diverso".