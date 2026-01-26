Pardo: "Quando fai 21 risultati utili consecutivi non può essere un caso"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, è intervenuto negli studi di DAZN, nel corso della trasmissione Fuoriclasse, per commentare il pareggio tra Roma e Milan 1-1, maturato allo stadio Olimpico domenica sera. Di seguito le dichiarazioni di Pardo sull'atteggiamento della squadra rossonera che ha ottenuto il ventunesimo risultato utile consecutivo in questo campionato.

Le parole di Pierluigi Pardo sul Milan: "Soffrire insieme è un marchio di fabbrica del Milan: capacità di stare insieme e uniti. Quando fai 21 risultati utili consecutivi non può essere un caso. Questa resilienza che ha il Milan in queste situazioni è segno di compattezza: ci sono dei leader, maestri nella capacità di lettura come Rabiot e ovviamente Modric. Koni De Winter è un giocatore che è cresciuto e sta trovando continuità".

Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T