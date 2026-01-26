Marchegiani critico: "A Roma sono partite in cui gli attaccanti devono darti di più, Leao e Nkunku non l'hanno fatto"

Il Milan prosegue ad allungare la propria striscia positiva in Serie A (l'ultima e unica sconfitta dei rossoneri in campionato ad agosto). Contro la Roma termina 1-1, ma è un pareggio che lascia scorie di amarezza per come si era messa la gara. A Sky Calcio Club, questo un estratto delle parole di Luca Marchegiani:

"Primo tempo a senso unico, questa è una partita dove gli attaccanti devono darti una mano, e Leao e Nkunku non l'hanno fatto. Nel secondo tempo per il Milan è andata un po' meglio, ma la Roma ha trovato il pareggio in un modo un po' casuale..".

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T