Milan, 7° penalty fischiato a sfavore: primo nella classifica dei rigori subiti

Oggi alle 12:40News
di Andrea La Manna

Con il rigore concesso ieri sera alla Roma, trasformato da Pellegrini, il Milan arriva a 7 rigori fischiati contro, balzando al primo posto solitario nella classifica dei rigori concessi a sfavore. Questa la classifica delle squadre che hanno subito più rigori nel campionato italiano.

Classifica rigori a sfavore in Serie A

Milan: 7
Napoli: 6
Udinese: 6
Fiorentina: 5
Lecce: 5
Parma: 4
Pisa: 4
Sassuolo: 4
Torino: 4
Verona: 3
Bologna: 2
Como: 2
Cremonese: 2
Inter: 2
Lazio: 2
Atalanta: 1
Cagliari: 1
Genoa: 1
Juventus: 1