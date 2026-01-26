Prestazione sontuosa a Roma di Maignan: respinge il possibile, solo il rigore lo trafigge
Il Milan pareggia a Roma anche, e soprattutto, nel segno di Mike Maignan, autore dell'ennesima prestazione di livello della sua stagione. Di seguito le valutazioni dei principali quotidiani sportivi, e non, della gara dell'estremo difensore rossonero, prossimo a rinnovare il proprio contratto fino al 2031.
La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Para su Koné e dice di no più volte a Malen. Un riflesso prodigioso per negare il gol a Celik. Trafitto soltanto dal calcio di rigore di Pellegrini".
Tuttosport, voto 8: "Primo tempo da muro invalicabile, respinge tutto. Indovina dove buttarsi sul rigore, ma stavolta niente miracolo".
Il Corriere dello Sport, voto 8: "Una parata straordinaria su Celik: puro riflesso, puro istinto. Salva il Milan in quattro occasioni nel primo tempo: Koné, Malen (due volte) poi il turco. E stava quasi per prendere il rigore".
Il Corriere della Sera, voto 7.5: "La mano che ferma Celik ricorda quella di Dudek su Sheva a Istanbul. Fenomenale".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan