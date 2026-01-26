Prestazione sontuosa a Roma di Maignan: respinge il possibile, solo il rigore lo trafigge

Prestazione sontuosa a Roma di Maignan: respinge il possibile, solo il rigore lo trafiggeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan pareggia a Roma anche, e soprattutto, nel segno di Mike Maignan, autore dell'ennesima prestazione di livello della sua stagione. Di seguito le valutazioni dei principali quotidiani sportivi, e non, della gara dell'estremo difensore rossonero, prossimo a rinnovare il proprio contratto fino al 2031. 

La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Para su Koné e dice di no più volte a Malen. Un riflesso prodigioso per negare il gol a Celik. Trafitto soltanto dal calcio di rigore di Pellegrini". 

Tuttosport, voto 8: "Primo tempo da muro invalicabile, respinge tutto. Indovina dove buttarsi sul rigore, ma stavolta niente miracolo". 

Il Corriere dello Sport, voto 8: "Una parata straordinaria su Celik: puro riflesso, puro istinto. Salva il Milan in quattro occasioni nel primo tempo: Koné, Malen (due volte) poi il turco. E stava quasi per prendere il rigore". 

Il Corriere della Sera, voto 7.5: "La mano che ferma Celik ricorda quella di Dudek su Sheva a Istanbul. Fenomenale".