Lunedì il terzo Inter-Milan di Supercoppa su un campo neutro: i precedenti

Battendo la Juventus, il Milan ha staccato il pass per la finale di Supercoppa Italiana, che si giocherà lunedì sera all'Al-Awwal Park di Riyad. Come due anni fa, la formazione di Sergio Conceiçao si giocherà il titolo in Arabia Saudita contro l'Inter, che ha a sua volta battuto l'Atalanta nella sua semifinale.

Per la terza volta nella loro storia le due compagini meneghine si giocheranno la Supercoppa Italiana in un campo neutro. La prima volta è stata il 6 agosto 2011, quando il Milan di Massimiliano Allegri, campione d'Italia in carica, battè a Pechino l'Inter di Gian Piero Gasperini per 2 a 1 grazie alle reti di Kevin Prince Boateng e Zlatan Ibrahimovic, oggi Senio Advisor di RedBird.

La seconda occasione, invece, è stata il 18 gennaio 2023, quando sempre a Riyad, ma allo stadio internazionale Re Fahd, l'Inter di Simone Inzaghi annientò con un netto 3 a 0 il Milan campione d'Italia di Stefano Pioli.