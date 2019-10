Maurizio Biscardi, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in maniera negativa su un'eventuale cessione di Lucas Paquetà: "Non credo che Paquetà si muoverà a gennaio, ma di fronte a una plusvalenza si potrebbe anche vacillare. Se una società vuole ricostruire, deve ripartire dai giocatori su cui ha puntato, sarebbe un errore secondo me lasciarlo partire"