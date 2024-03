Maccarone: "Il Milan ha avuto un periodo negativo prima di Natale anche a causa degli infortuni, ma per me è forte"

L'ex attaccante di Empoli e Siena, ora allenatore, Massimo Maccarone è intervenuto come ospite al "Salotto Viola" su Rtv38. Queste le sue parole sui temi di casa Fiorentina a partire da un giudizio su Italiano in questi tre anni a Firenze riportate da Firenzeviola.it: "Italiano ha fatto un percorso importante. Lui riesce a dare grande identità sempre alle sue squadre, ha fatto grandi partite in questi tre anni. Io lo seguo e mi piace il suo metodo di allenare Può avere stimoli diversi ma l'importante è la chiarezza. Avrà le sue ragioni per cambiare. Ripeto ha fatto grandi cose, spero che possa lasciare un bel ricordo. Il suo modo offensivo di giocare e la volontà di tenere il pallone è una cosa in cui mi ritrovo. Perché più hai la palla più corrono gli altri e i tuoi giocatori si divertono".

Sulla partita di sabato contro il Milan

"Barone l'ho conosciuto poco ma mi è sembrata una brava persona. C'è stato grande affetto da parte del mondo del calcio e dispiace sempre quando succedono queste cose all'improvviso. La squadra potrà reagire in maniera più forte per dare qualcosa in più per Barone. Il Milan è stato criticato molto ma sta facendo grandi cose. Ha avuto un periodo negativo prima di Natale anche a causa degli infortuni ma per me è forte".