I tifosi contro Lopetegui: petizione avviata e hashtag #Nopetegui

La notizia di giornata, in casa rossonera, è l'avvicinamento tra Milan e Julen Lopetegui: il tecnico basco sembra essere molto vicino ai rossoneri, per i quali avrebbe anche rinunciato a una offerta molto ricca da parte del West Ham (LEGGI QUI). Una notizia che non sembra essere stata accolta benissimo dai tifosi, a livello generale. Sui social spopola, già da qualche giorno, l'hashtag #Nopetegui per opporsi all'arrivo dello spanolo. Allo stesso tempo la pagina su X, Milan Zone ha lanciato anche una petizione per mettersi contro la decisione del club, che dovrà essere ancora confermata.

Sul proprio account Milan Zone scrive: "Facciamoci sentire, come abbiamo sempre fatto nei momenti importanti. Massima condivisione da parte di tutti, entriamo a gamba tesa per dire “no” all’ennesima scelta scellerata di questa società!".