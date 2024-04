MN - Lopetegui pista molto calda ma la decisione finale non è ancora presa

Nella giornata di oggi e nelle ultime ore si sono intensificate le voci su Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Sia la Gazzetta dello Sport che Matteo Moretto su Relevo hanno riportato di significativi passi in avanti nella trattativa per il tecnico basco come erede di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, la pista che porta a Lopetegui rimane molto calda: nel particolare il tecnico basco ha rifiutato un'offerta molto importante del West Ham per aspettare il Milan. In ogni caso, nonostante un avvicinamento, ancora non è stata presa la decisione finale.

di Pietro Mazzara