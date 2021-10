Macia: "Tatarusanu metterà in mostra le sue qualità"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Eduardo Macia, il talent scout che, nel giugno 2014, portò Ciprian Tatarusanu alla Fiorentina: "È un professionista esemplare, serio e preciso. La sua caratteristica principale è la calma, non subisce mai la pressione: ha grande equilibrio mentale, nessun su e giù. Lo scelsi per la sua personalità: le doti tecniche erano note a tutti. Trasmetteva serenità e sicurezza ai compagni di reparto, legge le situazioni e parla ai difensori con chiarezza: sono contento di vederlo titolare e sono certo metterà in mostra le sue qualità".