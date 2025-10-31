'Mai contro il Napoli' e poi firma con la Juve. Spalletti: "Valeva solo per quella stagione"

vedi letture

Luciano Spalletti, neo allenatore della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa dall'Allianz Stadium sulle polemiche che hanno accompagnato il suo passaggio alla Juventus dopo l'intermezzo in Nazionale e soprattutto alla luce della sua esperienza al Napoli: "Io ho lasciato qualcosa in tutte le città che ho lasciato. A Napoli è venuto qualcosa di superiore perché abbiamo portato a casa uno Scudetto bellissimo. Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Oggi ho fatto le analisi e ho dato l'altro braccio perché non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore.

Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un'altra tuta, ma valeva solo per quella stagione: sono un allenatore. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà".