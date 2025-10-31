San Siro a Milan e Inter: martedì il rogito. Due CEO nella newco: ecco chi potrebbero essere

vedi letture

Qualche giorno fa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva dichiarato in merito al rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "Stiamo lavorando con il notaio, spero che entro venerdì ci sia il rogito". Il "giorno X" non sarà però oggi, ma dovrebbe essere martedì 4 novembre. Lo riferisce stamattina l'edizione milanese de Il Giornale che spiega che slittare oltre inizierebbe ad essere troppo rischioso in quanto è sempre più vicino il limite del 10 novembre, cioè il giorno in cui scatterà il vincolo sul secondo anello di San Siro che a quel punto non potrebbe essere più demolito.

GARANZIE FINANZIARIE - Dietro allo slittamento ci sarebbero sarebbero le garanzie finanziarie che Milan e Inter devono trasferire nelle casse di Palazzo Marino contestualmente al rogito: "Il prezzo totale per l'acquisto di stadio e aree è di 197 milioni, la prima tranche è di 73 milioni che tra iva, tasse di registrazione e una quota dei debiti pregressi per opere non realizzate durante gli ultimi anni di concessione dello stadio salgono in realtà a una cifra intorno ai 100 milioni. La restante parte sarà rateizzata e garantita da fideiussione bancaria" scrive Il Giornale. San Siro verrà ceduto ad una newco partecipata al 50% a testa da Milan e Inter che avrà due CEO: quello in quota rossonera dovrebbe essere Filippo Guidotti Mori, mentre per i nerazzurri in pole c'è Massimiliano Catanese.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE - Il rallentamento delle ultime ore, che non è imputabile né a Palazzo Marino né ai due club e che è dovuto appunto ai tempi tecnici necessari per ottenere il versamento dei capitali da parte del pool di banche coinvolte, non preoccupa particolarmente rossoneri e nerazzurri. L'appuntamento per il rogito è fissato per martedì e metterà finalmente la parola fine all'infinita vicenda della cessione di San Siro a Milan e Inter. Poi inizierà una nuova storia, altrettanto lunga, che porterà alla costruzione del nuovo stadio di Milano.