Maiellaro: "Pulisic e Rabiot assenze pesanti ma il Milan ha il fuoriclasse Modric"

Pietro Maiellaro, ex calciatore e dirigente sportivo italiano, è intervenuto durante i programmi di Radio Firenze Viola e ha parlato dell'imminente sfida tra Milan e Fiorentina che si giocherà domenica sera a San Siro alle 20.45. Le sue parole.

L'assenza di Kean peserà di più rispetto a quelle del Milan?

"La Fiorentina ha Dzeko e Piccoli a sostituire Kean, mentre al Milan mancano Pulisic, Rabiot che sono assenze pesanti, ma loro hanno il fuoriclasse, Modric che legge la partita come nessuno".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"lo credo che nonostante le assenze, il Milan avrà il possesso per la gran parte della partita, la Fiorentina dovrà giocarsi bene le ripartenze che avrà per poter vincere"