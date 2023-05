Maignan in visita ai portieri del settore giovanile del Milan

Come testimoniato da una foto pubblicata sui canali social del Milan, Mike Maignan ha fatto oggi visita ai giovani portieri rossoneri del settore giovanile. Un bel momento per i piccoli colleghi che sono entrati in contatto col più forte portiere del mondo.

Maignan at the PUMA House of Football meeting with goalkeepers of our Youth Sector



Mike in visita ai nostri giovani portieri rossoneri #SempreMilan pic.twitter.com/gWqxXPzHSU