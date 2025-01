Maignan: "Si è delusi solo alla fine. Il momento giusto è domani: non dopo e non prima"

Vigilia di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus. Direttamente dalla pancia dell'Al-Awwal Park di Riyad, ha parlato Mike Maignan portiere rossonero.

Che cosa vi delude?

"Si è delusi solo alla fine, ma ora bisogna fare tutto il possibile per fare il meglio. Domani c'è una semifinale, è molto importante per la società e per noi. Dobbiamo sfruttare questo momento al 100%, il momento giusto è domani: non dopo e non prima".