Maignan, Theo e Leao? Albertini: "Ne venderei uno: sceglierei in base a due criteri..."

vedi letture

Momento molto delicato per il Milan che si trova tra due fuochi: i rossoneri arrivano dall'eliminazione cocente in Europa League, per mano della Roma dopo due prestazioni bruttissime, e si trovano alla vigilia del derby contro l'Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani dei cugini davanti al popolo rossonero, uno smacco unico che va evitato. In tutto questo il futuro di Stefano Pioli sembra segnato con il tecnico di Parma che saluterà a fine stagione. Di tutto questo e non solo ha parlato Demetrio Albertini, ex calciatore del Diavolo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Albertini sulla possibilità di vendere uno tra Maignan, Theo o Leao in estate: "Ne venderei uno, sì. Quello che ha fatto il Milan con Tonali la scorsa estate è una mossa corretta, soprattutto per un club che vuole rinforzarsi tenendo i conti in ordine. Quanto ai big da cedere, sceglierei in base a due criteri: per prima cosa parlerei con i giocatori per capire chi vuole davvero restare, chi è pronto a sposare il nuovo progetto tecnico. E poi peserei il carisma dei tre all’interno dello spogliatoio. Il primo principio prevale sul secondo: cosa te ne fai di un leader che non crede nel progetto?"